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16:15 29.02.2024

Ухвалення цього року рішення про модель трибуналу щодо агресії стане потужним сигналом - Костін

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Ухвалення цього року рішення про модель трибуналу щодо агресії стане потужним сигналом - Костін

Мета спеціального трибуналу щодо агресії - обвинувальний вирок стосовно найвищого військово-політичного керівництва РФ, важливим сигналом стане ухвалення рішення щодо юридичної моделі трибуналу у 2024 році, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ми маємо єдність і впевненість, що цей трибунал буде створено. І це дуже важливо, тому що зараз, не чекаючи на створення самого трибуналу - тому що політична дискусія ще триває... - Центр переслідування за злочин агресії вже працює в Гаазі в Євроюсті", - сказав генпрокурор на брифінгу в четвер у Києві, де відбувається міжнародна конференція United for Justice. United for Heritage.

За його словами, прокурори з України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та спеціальний прокурор США вже працюють над збиранням доказів, "над тим, який вигляд повинна мати справа за обвинуваченням у скоєнні злочину агресії".

Костін звернув увагу на те, що після Нюрнберзького процесу ніхто не створював трибуналів щодо агресії на міжнародному рівні.

"Тому навіть розуміння того, який вигляд це повинно мати, потребує часу", - додав він.

Генпрокурор висловив переконання в тому, що трибунал має бути таким, "який досягне своєї мети - з можливістю притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва рф".

"Усі ми хочемо, щоб наша робота привела до обвинувального вироку стосовно тих, хто розпочав цю агресивну війну", - наголосив генпрокурор.

Костін резюмував: "Я думаю, що якщо буде ухвалено політичне рішення стосовно моделі (трибуналу щодо агресії) протягом цього року - це буде дуже потужний сигнал".

Теги: #модель #трибунал

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