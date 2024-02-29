Бійці ЗС України вдарили з РСЗВ по скупченню окупантів в Оленівці, 19 осіб убито, 12 поранено

Бійці ЗСУ вдарили з РСЗВ по скупченню російських окупантів в Оленівці, 19 осіб убито, 12 поранено, повідомляє Генеральний штаб.

"Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню", - ідеться в повідомленні.

Згідно з даними Генштабу, за попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару налічують 19 російських окупантів, серед них заступник командира російського військового підрозділу, і 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.