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08:28 29.02.2024

Бійці ЗС України вдарили з РСЗВ по скупченню окупантів в Оленівці, 19 осіб убито, 12 поранено

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Бійці ЗС України вдарили з РСЗВ по скупченню окупантів в Оленівці, 19 осіб убито, 12 поранено

Бійці ЗСУ вдарили з РСЗВ по скупченню російських окупантів в Оленівці, 19 осіб убито, 12 поранено, повідомляє Генеральний штаб.

"Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню", - ідеться в повідомленні.

Згідно з даними Генштабу, за попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару налічують 19 російських окупантів, серед них заступник командира російського військового підрозділу, і 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #оленівка #окупанти

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