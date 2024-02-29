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06:55 29.02.2024

29 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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29 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 736 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 736 RUSSIAN AGRESSION

29 лютого - Міжнародний день рідкісних захворювань, День цифрового навчання, Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми.

Православна церква вшановує пам'ять святого Касіяна.

Міжнародний день рідкісних захворювань

За ініціативи європейської організації з вивчення рідкісних хвороб EURORDIS 29 лютого офіційно отримало статус Міжнародного дня рідкісних захворювань. У невисокосні роки свято відзначають 28 лютого.

Традиційно проведений в останній день лютого цей День став щорічним інформаційно-просвітницьким заходом. Його мета - привернути увагу громадськості до проблем людей, хворих на рідкісні захворювання, а також підвищити обізнаність про рідкісні хвороби та їхній вплив на життя людей.

Незважаючи на різні симптоми і наслідки рідкісних захворювань, проблеми більшості хворих, у яких вони спостерігаються, схожі. Це недоступність правильної діагностики, запізнення з встановленням діагнозу, відсутність якісної інформації, а часто і наукових знань про захворювання, важкі умови соціалізації, відсутність якісної медичної допомоги та проблеми з отриманням лікування і догляду.

Рідкісні захворювання є в кожній галузі медицини. Приблизно 80% із них мають генетичну природу. Загалом же, за оцінками експертів, у світі налічується близько 5-7 тисяч небезпечних для життя рідкісних захворювань, ними уражені від 3,5 до 5,9% населення Землі.

Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми

Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми, що відзначається щорічно в останній день лютого, є нагадуванням про широкомасштабний вплив повторюваних травм на робочому місці.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про повторні травми, також відомі як розлади опорно-рухового апарату.

Ще цього дня:

1288 - Шотландія встановила 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати одружитися чоловікові. У разі відмови він мав сплатити штраф;

1504 - Христофор Колумб використав місячне затемнення для залякування ямайських індіанців;

1712 - У Швеції після 29 лютого було 30 лютого;

1768 - У костелі міста Бар проголошено Барську конфедерацію;

2004 - Фільм "Володар перснів: Повернення короля" отримав 11 "Оскарів".

Церковне свято

В історії християнської церкви 29 лютого є днем пам'яті Святого Кассіана - засновника чернецтва в Галлії та одного з головних теоретиків аскетизму. Народився він у Скіфії близько 360 року н. е., а перші кроки в чернече життя зробив у Віфлеємському монастирі в Палестині.

Касіян довго подорожував Єгиптом, вивчав уклад і правила монастирського життя серед ченців і пустельників. Близько 400 р. його висвячено у сан диякона, а за кілька років він представляв у Римі константинопольську церкву з метою захисту церковного оратора Івана Златоуста.

Потім, влаштувавшись у Массілії, заснував дві монастирські обителі - одну для чоловіків і одну для жінок - змоделювавши їх за зразком єгипетського монастирського життя. Крім того, святий залишив християнському світові свою спадщину у вигляді 12 томів, що досліджують і описують статути ченців Палестини та Єгипту, і 24 "Співбесіди", присвячених моральним аспектам християнської доктрини та життя пустельників.

Іменини: Іван.

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