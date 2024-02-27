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20:13 27.02.2024

США не будуть відправляти війська в Україну

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США не будуть відправляти війська в Україну

США не відправлятимуть війська для участі в бойових діях в Україні, заявив Білий дім після того, як президент Франції Еммануель Макрон відмовився унеможливити відправку західних військ.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США не будуть відправляти війська воювати в Україну", - заявила представниця Ради національної безпеки Едріен Вотсон, повідомляє Barron's.

Байден вважає, що "шлях до перемоги" полягає в тому, щоб Конгрес схвалив блокування військової допомоги, "щоб українські війська мали зброю та боєприпаси, які необхідні їм для захисту" від російського вторгнення, додала Вотсон.

 

 

 

Теги: #сша #війська #відправлення

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