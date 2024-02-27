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15:30 27.02.2024

Столиця виділить з бюджету майже 70 мільйонів на підготовку операторів дронів - депутат Київради

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Столиця виділить з бюджету майже 70 мільйонів на підготовку операторів дронів - депутат Київради

Київ виділить з бюджету 69 мільйонів гривень на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА. Ці кошти спрямують на закупівлю дронів, комп’ютерного обладнання та техніки. Про це повідомив у Facebook депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

"У програмі "Захисник Києва" передбачено на 2024 рік 69 млн грн на матеріальне-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА", - повідомив Дмитро Білоцерковець.

В коментарі він уточнив, на що саме будуть витрачені кошти.

"Кошти необхідні для облаштування лабораторного кластера технологій управління, обслуговування, конструювання та ремонту дистанційно керованих апаратів і налаштування радіоелектронних систем", - написав депутат.

Крім того, за його словами, за бюджетні кошти будуть придбані автівки, комп’ютерне та інше обладнання. Зокрема, мультимедійні панелі, комп'ютери для проведення уроків, 3D принтери, БПЛА літакового типу та матеріали для технічного обслуговування FPV-дронів та БПЛА літакового типу. Також передбачається придбати вантажно-пасажирські мікроавтобуси для виїзду груп на практичні заняття й причепи для мікроавтобусів для перевезення комплексів БПЛА та суміжного обладнання.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у 2023 році на допомогу ЗСУ було виділено 7 мільярдів гривень – майже 10% бюджету міста.

 

Теги: #білоцерковець

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