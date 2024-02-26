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12:55 26.02.2024

Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

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Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

На руках у громадян України наразі перебуває декілька мільйонів одиниць зброї, законопроєкти про трофейну і цивільну зброю доопрацьовують з урахуванням усіх аспектів безпеки громадян, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Скільки зброї на руках - ми не знаємо. Мільйон-два. Від мільйона до п'яти мільйонів. Десь посередині рахуватимемо - три мільйони. Де ця зброя буде після війни? Зарита в схронах", - сказав Клименко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, лише за минулий тиждень було виявлено чотири схрони зі зброєю.

Говорячи про законопроєкти, що стосуються зброї, міністр нагадав, що один законопроєкт стосується внесення змін до закону "Про національний спротив" і регулюватиме обіг трофейної зброї.

За словами Клименка, номерна зброя, яка перебуває на обліку, має бути здана після війни в Національну поліцію і ЗСУ.

"Що робитимемо з трофейною зброєю - ми маємо визначитися... Ми пропонуємо разом із законодавцями, щоб цю зброю (йдеться про автомати - ІФ-У) можна було просто здати... Яка ціль? Щоб ця зброя не була на багато років десь захована і потім не стріляла десь у криміналі", - пояснив глава МВС.

Клименко додав, що після війни у громадян мають бути такі опції: здати зброю, вихолостити, переробити під дозволену (на мисливський карабін, наприклад) або продати суб'єктам господарювання. Таким чином, як зазначив міністр, українці після ухвалення цього закону повинні будуть повідомити про наявність у них такої зброї, а через 90 днів після закінчення воєнного стану здати її.

Відповідаючи на запитання про те, коли може бути ухвалено цей закон, Клименко сказав: "Складно прогнозувати. Сподіваюся, що ми і з народними депутатами, і з суб'єктами господарювання доопрацюємо протягом декількох тижнів наші пропозиції і виходитимемо на спільне бачення".

Клименко нагадав, що другий законопроєкт стосується цивільної зброї: мають бути чітко визначені види зброї і хто саме матиме право нею володіти. "Але там має бути прописана і підготовка... процедури треба чітко виписати", - додав він.

Коментуючи зволікання з ухваленням цього законопроєкту, міністр наголосив: "Є різні думки і наразі ми маємо виходити на спільне розуміння, кому цю зброю можна видавати". "Ми маємо зробити так, щоб й інші громадяни почувалися в безпеці", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про необхідність обліку дронів і прирівнювання їх до зброї, Клименко зазначив: "Не знаю, як законодавець прописуватиме дрони, але є світова практика, коли всі ці дрони теж мають бути враховані. Думаю, що це буде інший закон - про безпілотні літальні апарати та їх облік".

Теги: #зброя #населення

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