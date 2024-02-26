Події

11:55 26.02.2024

В Україні без світла 364 населених пункти

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В Україні без світла 364 населених пункти

Через бойові дії та з інших причин на ранок понеділка без світла в Україні залишаються 364 населених пункти, повідомила НЕК "Укренерго".

За її інформацією, є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

За даними Міністерства енергетики в телеграм-каналі, внаслідок бойових дій залишаються без напруги 42,8 тис. споживачів у 77 населених пунктах (н. п.) Донецької області, 26 тис. споживачів у 45 н. п. Херсонської, 16 тис. споживачів у Харківській області, 3,7 тис. споживачів у Запорізькій, 3,8 тис. споживачів у 63 н. п. Сумської області та 1,1 тис. споживачів у 18 н. п. Чернігівської.

Крім того, за останню добу через бойові дії знеструмлено майже 600 споживачів у Дніпропетровській області, а вночі обстрілу зазнали п'ять населених пунктів у Харківській області, триває огляд пошкоджень.

З технологічних причин у Запорізькій області без світла 2,6 тис. споживачів, у Кіровоградській - 870 споживачів.

Лінія 330 кВ, що живила Запорізьку АЕС, також поки що залишається знеструмленою (після обстрілу РФ з 20 лютого ЗАЕС сполучена з ОЕС України однією ПЛ 750 кВ - ЕР).

Водночас за добу енергетики відновили електропостачання приблизно 27 тис. споживачам, зокрема в 10 населених пунктах, знеструмлених через бойові дії на Донеччині, 1,2 тис. абонентам у Сумській області, 100 сім'ям у Запорізькій, 1,6 тис. споживачів у Харківській області.

Зазначається також, що енергетикам вдалося повернути світло понад 9,3 тис. споживачів у Херсоні, які були без нього після попередніх ворожих атак. Отже, кількість знеструмлених споживачів там зменшилася до 3,3 тис.

У Запорізькій та Сумській областях відновлено енергопостачання 2,7 тис. споживачів та 900 споживачів відповідно, які були знеструмлені через технологічні порушення.

У Яворівському районі Львівської області через технологічні порушення в системі газопостачання тимчасово відключені від газу понад 100 житлових будинків.

Теги: #знеструмлення

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