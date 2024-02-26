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08:40 26.02.2024

Сили ППО знищили дев’ять "шахедів" із 14 і три авіаракети Х-59

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Сили ППО знищили дев’ять "шахедів" із 14 і три авіаракети Х-59

Сили ППО знищили 9 "шахедів" із 14 і три авіаційні ракети Х-59, якими РФ атакувала в ніч на понеділок, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 26 лютого окупанти атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим), двома ОКР С-300 (Бєлгородська обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною - Х-31П (ТОТ Запорізької обл.) та 14 ударними безпілотниками типу "Shahed" (Курська обл.).

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України", - зазначили у відомстві.

 

 

 

Теги: #ракети #ппо #дрони

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