В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

Близько 25 тисяч учителів в Україні не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність персонального комп'ютерного пристрою, повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявцев.

"Із партнерами ми працюємо, щоб забезпечити дітей у прифронтових територіях гаджетами. Сьогодні вже понад 166 тис. девайсів доставлено дітям і вчителям у різних регіонах", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

За словами заступника міністра, у 2024 році було засновано "коаліцію девайсів" для забезпечення 125 тис. гаджетів для дітей і вчителів із прифронтових територій, де є найбільша потреба. Він зазначив, що з цієї кількості 50 тис. уже зібрано, а до початку навчального року пристроями забезпечать усіх.

"Організація освітнього процесу - це виклик для вчителів. Учителі також у цьому переліку (на девайс - ІФ-У). У них має бути доступ до дітей. У нас є близько 25 тис. учителів, які не мають доступу до дітей онлайн через відсутність персонального девайса", - підсумував Кудрявцев.