Генпрокурор: 99% злочинів РФ розслідують в Україні, їх розглядатимуть в українських судах

Генеральний прокурор Андрій Костін наголошує, що практично всі воєнні злочини, скоєні РФ в Україні, розслідують в Україні, і їх розглядатимуть національні суди.

"Розслідування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності в українських судах. Ми розуміємо, що це відповідальність саме нашої держави, і 99% плюс усіх військових злочинів РФ розслідуються в Україні і будуть розглядатися в українських судах", - сказав Костін на форумі "Україна. Рік 2024", який проходить у неділю.

Він наголосив, що Україна розслідує воєнні злочини і притягує до відповідальності, не чекаючи закінчення війни.

Загалом, за словами генпрокурора, про підозру у скоєнні воєнних злочинів повідомлено 512 особам, обвинувачення пред'явлено 351 особі, 80 уже засуджено.