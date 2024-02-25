Події

12:38 25.02.2024

У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БПЛА, загинув чоловік - голова ОВА

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У Нікополі Дніпропетровської області російські окупанти скинули вибухівку з БПЛА, унаслідок чого загинув 57-річний чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі загинула людина... росіяни скинули вибухівку з БПЛА просто на машину, в якій перебував чоловік. Загиблому 57 років. Щирі співчуття родині. Атака припала на територію одного з підприємств. Пошкоджено будівлі, розбиті вантажівки", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #бпла #дніпропетровська_область

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