У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БПЛА, загинув чоловік - голова ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області російські окупанти скинули вибухівку з БПЛА, унаслідок чого загинув 57-річний чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі загинула людина... росіяни скинули вибухівку з БПЛА просто на машину, в якій перебував чоловік. Загиблому 57 років. Щирі співчуття родині. Атака припала на територію одного з підприємств. Пошкоджено будівлі, розбиті вантажівки", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю.