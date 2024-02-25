Події

06:07 25.02.2024

Володарем найвищої нагороди Гільдії кіноакторів став фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана

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Володарем найвищої нагороди Гільдії кіноакторів став фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана

Історична драма "Оппенгеймер", що оповідає про перегони за створення першої атомної бомби, здобула в суботу найвищу нагороду Гільдії кіноакторів (SAG), зміцнивши свої шанси на здобуття "Оскара" наступного місяця, повідомляє в суботу Reuters.

Історична драма "Оппенгеймер", що оповідає про перегони за створення першої атомної бомби, отримала в суботу вищу нагороду Гільдії кіноакторів, зміцнивши свої шанси на здобуття "Оскара" наступного місяця. Фільм "Оппенгеймер" взяв трофей за найкращий акторський склад на церемонії нагородження, яку проводили члени профспілки акторів SAG-AFTRA.

Кілліан Мерфі, який зіграв ученого Дж. Роберта Оппенгеймера, був названий найкращим кіноактором, а його колега Роберт Дауні-молодший отримав приз за найкращу роль другого плану.

Трофей найкращої актриси дістався Лілі Гледстоун, зірці історичної драми "Вбивці квіткового місяця". Да'Вайн Джой Рендольф стала актрисою другого плану за роль вбитої горем матері у фільмі "Ті, що утримують".

До вибору фільмів SAG-AFTRA прикута пильна увага, оскільки актори становлять найбільшу групу виборців на церемонії вручення нагород "Оскар", головної премії кіноіндустрії, яка відбудеться наступного місяця.

Церемонія відбулася після того, як минулого року SAG-AFTRA влаштувала чотиримісячний страйк проти голлівудських студій, борючись за підвищення зарплати та захист штучного інтелекту.

"Це особливо значуще - знову бути тут з усіма нами, з цієї нагоди, після того як ми пережили дуже важкий час, пов'язаний зі страйком", - сказав актор Ідріс Ельба, виступаючи на церемонії.

Премії транслювалися в прямому ефірі на сайті Netflix, що є частиною зусиль компанії з розширення своїх програм у прямому ефірі.

SAG-AFTRA також вручила нагороду за досягнення всього життя Барбрі Стрейзанд, акторці, продюсерці, режисерці, співачці та письменниці.

Теги: #сша #кінопремія

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