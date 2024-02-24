Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО в Європі ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Поінформував колегу про обстановку на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України. Також обговорили аспекти посилення складових протиповітряної оборони України", - написав Сирський у своєму телеграм-каналі в ніч на 24 лютого.

"Подякував генералу Каволі особисто й усім партнерам із країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі звільнення української землі від російських окупантів", - додав головком.