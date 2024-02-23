Унаслідок ракетних ударів у Мирнограді Донецької області загинув чоловік

У ніч на п'ятницю ворог завдав ракетних ударів по Мирнограду Донецької області, в результаті загинув 68-річний чоловік, пошкоджена будівля школи-інтернату, повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

"Донецька область. Місто Мирноград. Ракетні удари по приватному житловому сектору. Загинув 68-річний чоловік. Пошкоджено будівлю школи-інтернату, багатоквартирний будинок, 21 приватний будинок", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.