Події

09:38 23.02.2024

Унаслідок ракетних ударів у Мирнограді Донецької області загинув чоловік

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Унаслідок ракетних ударів у Мирнограді Донецької області загинув чоловік

У ніч на п'ятницю ворог завдав ракетних ударів по Мирнограду Донецької області, в результаті загинув 68-річний чоловік, пошкоджена будівля школи-інтернату, повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

"Донецька область. Місто Мирноград. Ракетні удари по приватному житловому сектору. Загинув 68-річний чоловік. Пошкоджено будівлю школи-інтернату, багатоквартирний будинок, 21 приватний будинок", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Теги: #обстріл #донецька_область

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