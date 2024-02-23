В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

В Одесі внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Є інформація про постраждалих людей", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, наразі дані та кількість уточнюються. На місці працюють усі підходящі служби.\