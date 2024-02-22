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17:30 22.02.2024

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

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Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Варшаві переговори з керівником Кабінету прем'єр-міністра Польщі Павелом Грасем і головою комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павелом Ковалем, заявив про налаштованість урядів на вирішення проблемних питань.

"Провів у Варшаві щиру й більш ніж годинну розмову з керівником Кабінету прем'єр-міністра Польщі Павелом Грасем і головою комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павелом Ковалем. Уряди обох країн налаштовані на розв’язання проблемних питань", - написав Кулеба в інстаграмі.

Міністр зазначив у соцмережі Х, що "Київ і Варшава мають чітке розуміння того, хто наш спільний ворог".

"Я ціную рішення, які дадуть змогу безперешкодно доправляти в Україну військові й гуманітарні вантажі. Ми також обговорили подальші спільні зусилля щодо збільшення постачання військової допомоги", - додав Кулеба. 

Теги: #варшава #кулеба

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