Події

16:31 21.02.2024

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до восьми осіб - МВА

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Унаслідок російського обстрілу Краматорська у вівторок, 20 лютого, постраждали вісім осіб, повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"У Краматорську триває пошуково-рятувальна операція на місці вчорашнього обстрілу Росії. Вісім осіб дістали поранень - шість жінок і двоє чоловіків", - написав Гончаренко у фейсбуці.

Наразі рятувальники продовжують розбір завалів. Під ними, ймовірно, ще може перебувати одна людина.

Раніше було відомо про сімох поранених.

Теги: #краматорськ #обстріл

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