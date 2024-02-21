Кількість постраждалих у Краматорську зросла до восьми осіб - МВА

Унаслідок російського обстрілу Краматорська у вівторок, 20 лютого, постраждали вісім осіб, повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"У Краматорську триває пошуково-рятувальна операція на місці вчорашнього обстрілу Росії. Вісім осіб дістали поранень - шість жінок і двоє чоловіків", - написав Гончаренко у фейсбуці.

Наразі рятувальники продовжують розбір завалів. Під ними, ймовірно, ще може перебувати одна людина.

Раніше було відомо про сімох поранених.