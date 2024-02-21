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15:08 21.02.2024

МЗС Польщі про антиукраїнські гасла на протестах фермерів: закликаємо організаторів виявити і виключити ініціаторів

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МЗС Польщі про антиукраїнські гасла на протестах фермерів: закликаємо організаторів виявити і виключити ініціаторів

У Міністерстві закордонних справ Польщі занепокоєні антиукраїнськими гаслами, що з'явилися на протестах фермерів, і закликають організаторів протестів виявити та виключити зі свого руху ініціаторів таких і подібних до них акцій.

"Міністерство закордонних справ із надзвичайним занепокоєнням відзначає появу під час нещодавніх сільськогосподарських блокад антиукраїнських гасел і гасел, що прославляють Володимира Путіна і війну, яку він веде. Такі дії виставляють Польщу - країну, що першою надала допомогу Україні, і поляків, які приймали українських біженців, - у поганому світлі", - заявив прессекретар польського МЗС Павел Вронський.

Також наголошується, що ці гасла дискредитують самих організаторів протестів. У міністерстві вважають, що "це спроба екстремістських і безвідповідальних груп, можливо, під впливом російських агентів, захопити сільськогосподарський протестний рух", і закликають організаторів протестів "знайти та виключити зі свого руху небагатьох ініціаторів таких і подібних акцій".

"Нинішнє становище польських фермерів - це результат агресії Володимира Путіна проти України та дезорганізації світової економіки, а не того, що українці захищаються від агресії", - наголосили в МЗС. 

Теги: #акції_протесту #мзс_польщі

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