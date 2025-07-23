Інтерфакс-Україна
Події
19:57 23.07.2025

Глава МВС: Думаю, ворог хотів використати акції протесту, але ми навчилися спілкуватися і поважати один одного

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Глава МВС: Думаю, ворог хотів використати акції протесту, але ми навчилися спілкуватися і поважати один одного

Акції протесту відбувалися без порушень, оскільки українці навчилися поважати один одного, втім ворог хотів використати їх в своїх цілях, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Чи мали право вчора люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію Національної поліції по Україні. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні", - сказав міністр в середу на зустрічі з журналістами.

Разом з тим, він додав: "Інша справа - війна. І, думаю, росіяни вчора ввечері чекали, щоб скористатися акціями".

Теги: #кравченко #акції_протесту

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