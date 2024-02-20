Представники України та Італії скоординували графік подальших переговорів для фіналізації двосторонньої безпекової угоди

Українська переговорна група та італійська делегація провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє пресслужба президента.

"У продовження роботи над двосторонньою безпековою угодою на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу глави держави Ігорем Жовквою провела черговий онлайн-раунд переговорів з італійською делегацією", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Зазначено, що сторони продовжили опрацювання структурних блоків та окремих положень цієї угоди, а також скоординували графік подальших переговорів для фіналізації документа.