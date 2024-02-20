На Харківщині військовополоненим надаватимуть одноразову адресну матдопомогу

Депутати Харківської облради на сесії у вівторок затвердили зміни до комплексної програми підтримки захисників і захисниць України й членів їхніх сімей на 2024-2028 роки, якими передбачено одноразову грошову допомогу військовополоненим.

"Передбачено виплату одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, розмір якої (грошової допомоги - ІФ-У) становитиме 50 тис. грн", - повідомляється в телеграм-каналі Харківської облради.