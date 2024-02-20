Події

09:37 20.02.2024

У Сумській області внаслідок обстрілу загинули дві людини - ОВА

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Російські окупанти у вівторок, 20 лютого, близько 5 години ранку завдали авіаційно-артилерійського удару по Новослобідській громаді Конотопського району, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок обстрілу сталася пожежа в житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Розбір завалів і пошукові роботи тривають. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

 

Теги: #жертви #обстріли #сумська_область

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