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12:17 19.02.2024

Україна хоче відкрити посольства на Філіппінах, у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї - план дій уряду

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План дій уряду на 2024 рік передбачає заходи з відкриття посольств України на Філіппінах, у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї.

Згідно з планом дій уряду впродовж 2024 року заплановано здійснити адміністративно-організаційні та фінансові заходи щодо започаткування діяльності посольства України в Республіці Філіппіни. Також передбачається розпочати процес із відкриття посольств у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї. Зазначається, що передбачається відкрити одну штатну консульську установу України та п'ять позаштатних консульських установ.

Як повідомлялося, 16 лютого Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік. Він, зокрема, передбачає: створення спецрежиму для підприємств оборонної промисловості; створення Єдиного державного реєстру ветеранів і будівництво Національного військового меморіального кладовища; реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат українським освітянам; реформу соціальної сфери для формування спроможності людини, а не залежності її від держави; запуск "Дія.Офіс" для державних службовців та освітнього застосунку "Мрія"; продовження медичної реформи з акцентом на реабілітацію та психологічну допомогу; створення держпідприємства "Агенція оборонних технологій"; упровадження механізму заохочення викривачів із числа військовослужбовців.

Теги: #посольства #план_уряду

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