План дій уряду на 2024 рік передбачає створення ДП "Агентство оборонних технологій"

План дій уряду на 2024 рік передбачає створення державного підприємства "Агентство оборонних технологій".

Згідно з планом, зокрема, до квітня Кабінет Міністрів зобов'язаний затвердити розпорядження про створення держпідприємства "Агентство оборонних технологій".

Очікується, що ДП сприятиме впровадженню результатів наукових досліджень під час створення нових високотехнологічних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки.

До листопада також планується створити галузеві науково-виробничі об'єднання (холдингові структури) за участю господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі (ОПК).

Крім того, до березня передбачається законодавчо привести до норм процедуру передачі державного майна в госптовариства ОПК.

Серед іншого план передбачає до кінця року створення платформи для взаємодії, налагодження співпраці українських та іноземних суб'єктів господарювання оборонно-промислового сектору.

Як повідомлялося, 16 лютого було затверджено План дій уряду на 2024 рік. Зокрема, документ передбачає: створення спецрежиму для підприємств оборонної промисловості; створення Єдиного державного реєстру ветеранів та побудову Національного військового меморіального кладовища; реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат українським освітянам; реформу соціальної сфери задля формування спроможності людини, а не залежності її від держави; запуск "Дія.Офіс" для державних службовців та освітнього застосунку "Мрія"; продовження медичної реформи з акцентом на реабілітації та психологічній допомозі.