Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо і в мудре рішення Конгресу США. Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми маємо разом захистити ці цінності", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Домовилися підтримувати контакт у зв'язку з наближенням 2-х річниці початку повномасштабного вторгнення", - зазначив президент України.