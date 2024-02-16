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16:32 16.02.2024

Генсек ООН закликає покласти край безкарності країн і повернутися до верховенства права

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Генсек ООН закликає покласти край безкарності країн і повернутися до верховенства права

Сьогоднішній глобальний порядок не працює ні для кого, а перехід до багатополярності без потужних міжнародних інституцій може призвести до хаосу, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттериш на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю.

"Бачимо, як країни роблять усе, що хочеться, безкарність здається ключовим словом сьогодні. Конкурентна боротьба стає пріоритетом і переважає над партнерством, що заохочується безкарністю", - наголосив генсек ООН.

За його словами, світові не вдалося вирішити основні загрози, що постають перед ним: небезпека застосування ядерної зброї, кліматичні кризи та криза, пов'язана зі штучним інтелектом.

Гуттериш наголосив, що війна, яка триває вже два роки і яку спровокувало російське вторгнення в Україну, не повинна відбуватися в Європі, вона призводить до жахливих людських жертв і чинить жахливий вплив на світову економіку і на найбідніші країни.

Як вважає генсек ООН, відповіддю має стати верховенство права і посилення архітектури світової безпеки.

Розповідаючи про Україну, Гуттериш закликав до якнайшвидшого досягнення стабільного миру для України і Росії, але наголосив, що він має відповідати міжнародному праву і принципу територіальної цілісності.

Генсек ООН закликав також до посилення регіональних організацій, щоб вони чинили тиск на країни для переходу їх до мирних переговорів.

За його словами, мир і справедливість потрібні і глобальній економіці, тому що глобальна фінансова архітектура не працює, а найбідніші країни після Covid і війни в Україні страждають ще більше, тоді як замість допомоги їм більше коштів витрачатиметься на військові потреби. Гуттериш закликав до перезавантаження Бреттон-Вудської системи.

Підсумовуючи, він наголосив, що ці та інші питання, як-от оновлення колективної системи безпеки, кіберзлочини, діпфейки, відповідальність технологічних гігантів, будуть розглянуті на Саміті майбутнього Генеральної асамблеї ООН 22-23 вересня цього року.

"Більш безпечний світ і більший пиріг для всіх - мета Саміту майбутнього", - сказав генсек ООН.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген (Christoph Heusgen) також визнав, що песимізм і відчуття приреченості у світі зростає разом із кількістю конфліктів у світі, проте закликав слідом за Джорджем Соросом не миритися з цим і шукати "промені світла", визнавши, що поки що не відомо, де саме.

"Базою має бути верховенство права, примирення, а не помста. Це надало змогу відновитися моїй країні (Німеччині) і дало змогу Європі насолоджуватися найдовшим періодом миру. Або ми виживемо завдяки силі верховенства права, або будемо животіти під правом сильного", - вважає Хойсген.

Міністр-президент Баварії Маркус Зедер (Markus Soder) зазначив, що 60-та Мюнхенська безпекова конференція повернулася до основної теми - теми свободи, безпеки та здатності захищати їх.

Він наголосив, що Німеччина стоїть разом з Україною, і було б жахливо, якби Росія перемогла через брак в України ресурсів.

Зедер закликав до зміцнення НАТО. За його словами, альянс був створений не як фінансовий союз, а як співтовариство спільних цінностей, і приносить вигоду всім його членам, зокрема і США. При цьому міністр-президент Баварії наголосив, що Німеччина має бути найпотужнішою в НАТО і виконає необхідні норми фінансування оборонних потреб.

Теги: #оон #гуттериш

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