Події

10:07 16.02.2024

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донецьку область, одна людина загинула - ОВА

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Російські окупанти за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Так, Авдіївка зазнала декількох авіабомбових ударів і масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено п'ять будинків в Острівському, обстріляно Курахове. У Новогродівці поранено людину.

У Зорі Іллінівської громади Краматорського району одна людина загинула, двоє поранені. Під вогнем опинилися Торське і Зарічне Лиманської громади, а також околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки, дві багатоповерхівки та нежитлову споруду. Також було обстріляно Сіверськ.

Із лінії фронту евакуйовано 54 людей, зокрема 11 дітей. 

Теги: #обстріли #донецька_область

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