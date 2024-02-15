Події

23:03 15.02.2024

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

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Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Президент України Володимир Зеленський у результаті наради щодо ситуації на українсько-польському кордоні доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю провести термінові переговори з польським прем'єром Дональдом Туском.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося і продовжується щодо наших громадян і українських вантажів. Українське зерно на асфальті - це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство і солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів - і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися між собою - українці та поляки, - щоб наш спільний ворог у Москві не міг розгорнути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер увечері.

Теги: #україна #польща #кордон #зеленський #шмигаль

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