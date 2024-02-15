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08:48 15.02.2024

США вважають, що РФ хоче розмістити в космосі ядерну зброю

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США вважають, що РФ хоче розмістити в космосі ядерну зброю

США отримали інформацію про те, що Росія нібито має намір розмістити в космосі ядерну зброю, повідомляє ABC News з посиланням на джерела.

"Двоє джерел, обізнаних із обговореннями в Капітолії, повідомили, що розвіддані мають стосунок до наміру Росії розмістити в космосі ядерне озброєння", - інформує телеканал.

За словами співрозмовників ABC News, йдеться не про його потенційне застосування проти цілей на Землі, а "скоріше про його можливе використання проти супутників".

Одне з джерел зазначило, що це "вельми тривожні" повідомлення.

Зі свого боку журналістка Fox News Джекі Генріх у прямому ефірі телеканалу з посиланням на джерела заявила, що загроза "пов'язана з космосом", проте вона не пряма.

"Джерела підтвердили, що загроза пов'язана з космосом. (...) Інші джерела повідомили, що в Капітолії інформували про те, що це пов'язано з новими можливостями Росії. Це потенційно дуже серйозна ситуація, але загроза не є прямою", - сказала вона.

Постійний спеціальний комітет Палати представників США з розвідки в середу поінформував членів Конгресу про "серйозну загрозу національній безпеці", заявив Тернер, не уточнивши, у чому саме полягає загроза і від кого вона виходить.

Ба більше, він звернувся до президента США з проханням "розсекретити всю інформацію про цю загрозу, щоб Конгрес, адміністрація і союзники Вашингтона могли відкрито обговорити дії, необхідні для реагування на цю загрозу".

Тим часом два джерела, а також неназваний представник влади США заявили CNN, що проблема пов'язана з Росією. За словами одного джерела, знайомого з розвідданими, "ідеться про дуже тривожну і дестабілізуючу" можливість, наявну в розпорядженні РФ, і про яку стало відомо нещодавно.

 

 

Теги: #сша #космос #росія #зброя

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