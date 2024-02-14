Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

До міжнародної коаліції щодо дронів, до якої входили Велика Британія, Латвія і Швеція, приєдналися ще три країни, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"До Великої Британії, Латвії та Швеції приєдналися Нідерланди, Німеччина, Естонія. Фундамент коаліції - сильний, коаліція вже працює", - наголосив президент.

Він нагадав, що в середу, 14 лютого, відбулося нове засідання "Рамштайну".

"Нарощування спільних виробництв і прискорення постачань головні, дрони та ППО - пріоритети цього "Рамштайну", - наголосив Зеленський.