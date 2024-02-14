Події

18:53 14.02.2024

МВС: Пошукову операцію на місці авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині призупинено через ворожі обстріли

1 хв читати

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці авіаудару по житловому будинку в смт Нью-Йорку Донецької області, якого окупанти завдали 12 лютого, довелося призупинити через постійні ворожі обстріли, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Донеччина. Пошукова операція на місці ворожого авіаудару по смт Нью-Йорк призупинена. 12 лютого внаслідок атаки відбулось часткове руйнування під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть перебувати дві людини", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

Зазначено, що загалом у будинку проживали шестеро осіб, четверо із них перебували в підвальному приміщенні й не постраждали.

"Протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але щоразу через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя роботи доводилося призупиняти", - зазначають у МВС.

У середу було ухвалено рішення призупинити пошукові роботи. Їх буде відновлено, коли покращиться безпекова ситуація.

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 14.02.2024
На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

10:08 12.02.2024
Унаслідок ракетного удару в Новогродівці пошкоджено три будинки й адмінбудівлю - Донецька ОВА

Унаслідок ракетного удару в Новогродівці пошкоджено три будинки й адмінбудівлю - Донецька ОВА

09:45 12.02.2024
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області, поранено жінку та двох онуків

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області, поранено жінку та двох онуків

10:54 10.02.2024
За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

10:20 09.02.2024
Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донецьку область

Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донецьку область

10:46 08.02.2024
Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

10:11 08.02.2024
Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

10:43 05.02.2024
Уночі окупанти завдали ракетного удару по Покровську, пошкоджено 4 об'єкти інфраструктури - ОВА

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Покровську, пошкоджено 4 об'єкти інфраструктури - ОВА

11:12 04.02.2024
За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

10:26 31.01.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині за добу загинула одна людина, поранено дев'ятьох - ОВА

Унаслідок обстрілів на Донеччині за добу загинула одна людина, поранено дев'ятьох - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

Зеленський доручив створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість

Українські перевізники 15 лютого протестуватимуть проти дій польських фермерів-протестувальників і заблокують ПП "Ягодин - Дорогуськ"

Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 91 авіаудар, здійснив 83 обстріли з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

За добу відбулося 64 бойові зіткнення, ЗС України відбили 28 атак на авдіївському напрямку

У рамках "Рамштайн" підписано угоду про коаліцію з розмінування для України на чолі з Литвою

ЄС готує санкції проти виробника ракет у КНДР і міністра оборони цієї країни в межах заходів проти РФ

Interior Ministry: Search operation at site of airstrike on New York in Donetsk region on Feb 12 suspended due to enemy shelling

Аббас закликав угруповання ХАМАС укласти угоду з Ізраїлем, щоб уникнути військової операції в Рафаху

BAE Systems відкрила офіс у Києві та планує створення ремонтної та виробничої баз

Унаслідок удару по Великому Бурлуку загинули два мирних жителі - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА