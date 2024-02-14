МВС: Пошукову операцію на місці авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині призупинено через ворожі обстріли

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці авіаудару по житловому будинку в смт Нью-Йорку Донецької області, якого окупанти завдали 12 лютого, довелося призупинити через постійні ворожі обстріли, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Донеччина. Пошукова операція на місці ворожого авіаудару по смт Нью-Йорк призупинена. 12 лютого внаслідок атаки відбулось часткове руйнування під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть перебувати дві людини", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

Зазначено, що загалом у будинку проживали шестеро осіб, четверо із них перебували в підвальному приміщенні й не постраждали.

"Протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але щоразу через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя роботи доводилося призупиняти", - зазначають у МВС.

У середу було ухвалено рішення призупинити пошукові роботи. Їх буде відновлено, коли покращиться безпекова ситуація.