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18:48 14.02.2024

Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на відрядження

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Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на відрядження

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про відрядження лідеру фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

"Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив чомусь спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна - Польща, а особливо в Мюнхені, мені як п'ятому президенту і лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити, як особу, яку охороняють, ні Управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка - його не випустити", - сказав Порошенко на брифінгу після зустрічі зі Стефанчуком у середу.

За словами Порошенка, у нього в рамках Мюнхенської безпекової конференції були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з президентами і головами урядів країн-членів Європейського Союзу.

"Одразу ж після Мюнхенської безпекової конференції в рамках делегації IDU - це Міжнародний демократичний союз, де мене обрали почесним членом наглядової ради, представляючи світове демократичне співтовариство, ми мали їхати до Ізраїлю... Це запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, а це запрошення до Кнесету та підтверджена зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу", - сказав Порошенко, показавши запрошення.

Він нагадав, що торік керівництво парламенту також не підписало йому відрядження за кордон, зірвавши візити до США та Польщі.

Цього року керівництво Верховної Ради відмовило Порошенку в поїздці на засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО до Брюсселя.

Теги: #порошенко #відмова #відрядження

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