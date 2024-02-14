Події

18:16 14.02.2024

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

1 хв читати
На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, ще двоє поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ще чотири людини загинули сьогодні від російських обстрілів у Донецькій області. В Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, у Богатирі Великоновосілківської громади - двоє чоловіків", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, у Богатирі дві людини дістали поранень. У селі пошкоджено сім приватних будинків, аптеку та магазин.

"Ворог навмисно б'є по мирних жителях області. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку", - наголосив очільник ОВА. 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 14.02.2024
Окупанти минулої ночі кілька разів обстрілювали житлові квартали Херсона, пошкоджено житлові будинки й 2 теплотраси

Окупанти минулої ночі кілька разів обстрілювали житлові квартали Херсона, пошкоджено житлові будинки й 2 теплотраси

09:28 14.02.2024
РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

08:08 14.02.2024
Ворог обстріляв Херсон за добу, поранено двох жінок

Ворог обстріляв Херсон за добу, поранено двох жінок

07:41 14.02.2024
Ворог обстріляв із артилерії Нікопольщину - голова ОВА

Ворог обстріляв із артилерії Нікопольщину - голова ОВА

07:24 14.02.2024
Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

02:08 14.02.2024
Внаслідок ворожих обстрілів Селидового поранено щонайменше 4 особи

Внаслідок ворожих обстрілів Селидового поранено щонайменше 4 особи

18:49 13.02.2024
Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району та райцентр, одна людина загинула, 2 постраждали

Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району та райцентр, одна людина загинула, 2 постраждали

15:45 13.02.2024
Окупанти скинули вибухівку на подвір'я приватного будинку на Херсонщині - поранено двох людей

Окупанти скинули вибухівку на подвір'я приватного будинку на Херсонщині - поранено двох людей

12:24 13.02.2024
Окупанти обстріляли центр Вовчанська, загинула жінка - Синєгубов

Окупанти обстріляли центр Вовчанська, загинула жінка - Синєгубов

11:34 13.02.2024
Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість

Українські перевізники 15 лютого протестуватимуть проти дій польських фермерів-протестувальників і заблокують ПП "Ягодин - Дорогуськ"

Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

ОСТАННЄ

Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на відрядження

Генпрокурор України: Уперше підозру в екоциді отримав російський генерал-полковник і четверо його підлеглих

Канада виділить Україні майже $44 млн на підтримку сталого потенціалу F-16

Зеленський доручив створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість

Українські перевізники 15 лютого протестуватимуть проти дій польських фермерів-протестувальників і заблокують ПП "Ягодин - Дорогуськ"

Апеляційний суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Саркозі

Остін: Україна не здасться, не здамося і ми

Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

Директора одного з навчальних закладів НАПНУ та гендиректора підприємства підозрюють у заволодінні 2,4 млн грн із бюджету - БЕБ

ЗСУ з червня 2024 р. отримають оновлене меню, харчування одного військовослужбовця становитиме 139 грн/добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА