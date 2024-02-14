На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, ще двоє поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ще чотири людини загинули сьогодні від російських обстрілів у Донецькій області. В Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, у Богатирі Великоновосілківської громади - двоє чоловіків", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, у Богатирі дві людини дістали поранень. У селі пошкоджено сім приватних будинків, аптеку та магазин.

"Ворог навмисно б'є по мирних жителях області. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку", - наголосив очільник ОВА.