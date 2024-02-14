Херсонський обласний театр ім. Куліша постраждав від нічних ворожих обстрілів - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що вночі Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша став жертвою ворожих обстрілів.

"Цей театр один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в Херсонському обласному театрі було вибито 36 вікон.

"Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути", - підсумували в міністерстві.