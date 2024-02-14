Столтенберг: Безпосередньої загрози союзникам з боку РФ немає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі з боку Росії немає безпосередньої загрози країнам - членам Альянсу, проте в НАТО і далі стежитимуть, щоб у Москві не було місця прорахункам щодо готовності захищати всіх союзників.

"Ми ніколи не зможемо сприймати мир як належне. Однак безпосередньої військової загрози жодному із союзників з НАТО не існує", - сказав він у середу в Брюсселі на пресконференції перед початком засідання Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів оборони.

Столтенберг стверджує, що союзники значно збільшили фінансування сектору оборони.

"У 2024 році союзники з НАТО в Європі інвестують в оборону загалом $380 млрд. Уперше це становить 2% їхнього сукупного ВВП. Тож ми досягаємо реального прогресу... НАТО і далі стежитиме за тим, щоб у Москві не було місця прорахункам щодо нашої готовності й рішучості захищати всіх союзників", - зазначив генсек Альянсу.

За його словами, минулого року спостерігалося "безпрецедентне зростання на 11%" збільшення фінансування серед європейських союзників і Канади. "Я очікую, що цього року 18 країн НАТО витратять 2% свого ВВП на оборону. Це ще один рекордний показник. І це шестиразове збільшення порівняно з 2014 роком, коли лише три союзники досягли цілі. Однак деяким союзникам ще треба пройти шлях, тому що на Вільнюському саміті ми домовилися, що всі союзники мають інвестувати 2%. І ці 2% - це мінімум", - деталізував Столтенберг.

Крім того, під час майбутнього засідання міністри оборони обговорять подальше нарощування виробництва боєприпасів.

"За останні кілька місяців НАТО погодило контракти на суму $10 млрд. І буквально цього тижня Німеччина розпочала будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії. За повної потужності завод вироблятиме близько 200 тис. артилерійських снарядів на рік", - повідомив генсек.

Міністри також розглянуть прогрес у повному забезпеченні ресурсів для оборонних планів. "Прямо зараз ми тестуємо ці плани за допомогою навчань "Стійкий захисник" - найбільших навчань НАТО за останні десятиліття, у яких беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців із 31 країни-союзниці та Швеції. Це наочна демонстрація наших можливостей", - констатував Столтенберг.