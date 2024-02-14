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12:57 14.02.2024

Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України у відбитті російської агресії

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Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України у відбитті російської агресії

Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, як і Контактна група з питань оборони України, обговорить подальшу підтримку союзників України у відбитті російської агресії.

Відповідне оголошення в середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання, яке відбудеться в четвер, зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, анонсуючи порядок денний засідання.

"Цього тижня ми проведемо засідання Ради Україна-НАТО й віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США. Обидві ці зустрічі будуть присвячені нашій підтримці", - сказав він.

За словами Столтенберга, союзники продовжують допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО – від закупівель до логістики, як і продовжують постачати великі обсяги зброї, техніки та боєприпасів.

"Ця підтримка має велике значення. З нашою допомогою відважні українці повернули собі половину території, яку захопила Росія, відкрили коридор у Чорному морі й завдають важких втрат російським військам", - наголосив генсек НАТО.

Він також привітав нещодавнє рішення Європейського Союзу про новий пакет допомоги розміром EUR50 млрд і висловив сподівання, що Конгрес США "невдовзі візьме це за приклад".

"Це не благодійність. Це інвестиції в нашу власну безпеку", - констатував Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг

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