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13:37 13.02.2024

Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

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Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що йому не надходили скарги на якість жестового перекладу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

"Катерина Заботкіна, перша в історії нацвідбору Євробачення перекладачка жестовою мовою, стала не тільки справжньою зіркою соцмереж в Україні. Вона справді наголосила на важливості забезпечення жестомовних осіб правами на інформацію та послуги українською жестовою мовою... Особливо це гостро в умовах війни, коли має бути вільний доступ до повідомлень про повітряну тривогу, безпечні укриття, невідкладну медичну допомогу чи адміністративні послуги", - написав Кремінь у фейсбуці.

Крім того, відповідаючи на коментарі про те, що нібито жестовий переклад нацвідбору був не зовсім зрозумілий цільовій аудиторії, мовний омбудсмен наголосив, що скарг про це до нього не надходило.

Як повідомлялося, у 2024 році вперше фінал нацвідбору на "Євробачення" супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна. Пізніше в соціальних мережах користувачі висловлювали сумнів у тому, яку саме мову використовували перекладачі.

Пізніше Заботкіна заявила, що під час перекладу пісень під час нацвідбору використовували українську жестову мову.

Водночас в Українському товаристві глухих заявляють, що подання матеріалу нацвідбору на "Євробачення-2024" жестовою мовою здійснювалося на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією, глухі люди нічого не зрозуміли.

Джерело: https://www.facebook.com/taras.kremin/posts/7782740695087806

Теги: #омбудсмен #євробачення

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