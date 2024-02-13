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07:16 13.02.2024

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила п'ять ракетних і 113 авіаударів

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Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила п'ять ракетних і 113 авіаударів

Ворог завдав 5 ракетних і 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарні, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Виїмка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Роботине Запорізької області; Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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