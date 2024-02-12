Росіяни вночі завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області, поранено жінку та двох онуків

У ніч проти понеділка російські окупанти вдарили ракетами С-300 по м. Селидове Покровського району Донецької області, унаслідок чого поранень зазнали 63-річна жінка та її онуки 10 і 17 років, усіх постраждалих госпіталізували, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 лютого 2024 року, близько 00:30, війська рф здійснили обстріл приватного сектора м. Селидове трьома ракетами С-300. Унаслідок атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок.

Крім цього, внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків і лінії електропередачі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).