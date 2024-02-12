Події

03:30 12.02.2024

Маск спростував інформацію про те, що російські війська нібито використовують термінали Starlink

1 хв читати
Маск спростував інформацію про те, що російські війська нібито використовують термінали Starlink


 Американський мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що армія РФ нібито використовує в зоні бойових дій термінали Starlink.

"У низці неправдивих новинних повідомлень стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично неправильно. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо або побічно в Росію", - написав він у мікроблозі X 11 лютого.

Як повідомляло "Радіо. Свобода", Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв'язку Starlink російськими військами на фронті.

Теги: #рф #сша #маск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:40 11.02.2024
Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

21:02 11.02.2024
Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

20:27 11.02.2024
Громадяни Непалу були завербовані в армію РФ для війни в Україні

Громадяни Непалу були завербовані в армію РФ для війни в Україні

19:09 11.02.2024
Українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали Росію

Українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали Росію

17:11 11.02.2024
Військові США атакували безпілотні катери та протикорабельні ракети хуситів

Військові США атакували безпілотні катери та протикорабельні ракети хуситів

17:01 11.02.2024
Брінк про атаку на Харків: Ось чому нам потрібно підтримувати Україну; зупинити такі жахливі злочини

Брінк про атаку на Харків: Ось чому нам потрібно підтримувати Україну; зупинити такі жахливі злочини

11:40 11.02.2024
Трамп проти надання фінансової допомоги іншим країнам у військовій сфері на безоплатній основі

Трамп проти надання фінансової допомоги іншим країнам у військовій сфері на безоплатній основі

10:27 10.02.2024
ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

06:09 10.02.2024
Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

21:21 09.02.2024
Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада

Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харківщина під ворожими ударами

У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

Отримання регіонами захисних систем РЕБ є одним із пріоритетів - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 38 атак окупантів

Наєв заявляє, що дізнався про своє звільнення з посади командувача ОС ЗСУ зі ЗМІ

ОСТАННЄ

Українські ракетники атакували два пункти управління і два райони розміщення сил РФ

За добу було 100 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність ворожих атак на авдіївському та мар'їнському напрямках

РФ за добу завдала по Україні чотири ракетних і 110 авіаційних ударів - Генштаб

Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

12 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїльські військові врятували двох заручників, по м. Рафах у Секторі Гази завдано ударів із повітря

У Дюссельдорфі трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України

Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

Окупанти вдарили С-300 по Люботину, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА