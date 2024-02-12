Маск спростував інформацію про те, що російські війська нібито використовують термінали Starlink



Американський мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що армія РФ нібито використовує в зоні бойових дій термінали Starlink.

"У низці неправдивих новинних повідомлень стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично неправильно. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо або побічно в Росію", - написав він у мікроблозі X 11 лютого.

Як повідомляло "Радіо. Свобода", Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв'язку Starlink російськими військами на фронті.