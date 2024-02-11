Через падіння уламків БПЛА на Київщині була пожежа на одному з підприємств, а на Житомирщині уламки впали на території населеного пункту

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих безпілотників у Київській області сталася пожежа на одному з підприємств, а на Житомирщині уламки впали на території населеного пункту, в обох випадках без постраждалих, повідомили голови ОВА.

"Уночі ворог укотре атакував область. Цього разу дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано", - повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КВА) Руслан Кравченко.

Однак, за його словами, внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. Також пошкоджено складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівлю підприємства, легковий автомобіль і навантажувач.

Кравченко зазначив, що пожежу, яка виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідовано. Жертв і постраждалих серед населення немає. Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Також падіння уламків збитих дронів зафіксовано в Житомирській області на території одного з населених пунктів.

"Сьогодні під час повітряної тривоги сталося падіння уламків дрона-камікадзе на території одного з населених пунктів області. Жертв і постраждалих немає", - повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.