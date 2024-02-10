Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів.

"Провів також детальну і широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів. Усього того, що ми вже виробляємо і плануємо до виробництва", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Дрони, снаряди для дронів, артилерія і боєприпаси - наша техніка. Окремо - розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Головком, командувачі, урядовці - чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановано на рік, буде виконано", - зазначив Зеленський.