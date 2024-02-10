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13:28 10.02.2024

Український удар по Бельбеку 31 січня може призвести до зниження здатності РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні - британська розвідка

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Український удар по Бельбеку 31 січня може призвести до зниження здатності РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні - британська розвідка

Український удар по аеродрому Бельбек в окупованому Криму 31 січня, внаслідок якого було знищено ворожий бункер координаційного центру управління РЛС, може знизити здатність РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні, вважають у британській розвідці.

"31 січня Україна завдала удару по російській авіабазі Бельбек у Криму, внаслідок чого було знищено бункер координаційного центру управління РЛС. Це майже напевно призведе до зниження здатності Росії координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність і навантаження на і без того розтягнутий парк літаків A-50, а також дедалі більшого виснаження резерву навченого персоналу, здатного керувати повітряними операціями", - ідеться у звіті, опублікованому в суботу в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

У розвідці зазначають, що для координації своїх повітряних засобів, особливо винищувачів, військово-повітряна доктрина РФ значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як "Бельбек", особливо під час поточних бойових операцій.

"Майже напевно російські пілоти і наземний персонал зараз страждають від бойової втоми, викликаної потребами операцій в Україні. Будь-які подальші удари по найважливіших координаційних вузлах у Криму, безумовно, посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку", - наголошується в повідомленні. 

Теги: #британська_розвідка

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