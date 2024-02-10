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11:54 10.02.2024

Синєгубов: у Харкові вночі окупанти обстріляли нафтобазу, звідки і стався витік пального

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Синєгубов: у Харкові вночі окупанти обстріляли нафтобазу, звідки і стався витік пального

У ніч на суботу російські окупанти атакували БПЛА нафтобазу в Харкові, звідки і стався витік палива, профільні служби продовжують працювати над ліквідацією обстрілу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Щонайменше 10 БПЛА було запущено з ворожої території, з них 8 - збито. Обстріляно, зокрема, нафтобазу, звідки й стався витік пального. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації та відселення", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в суботу.

За даними ОВА, в місті вже евакуйовано 50 осіб.

"Чотирьох людей врятовано, зокрема одну дитину. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено 36 підрозділів ДСНС - понад 200 рятувальників", - повідомив Синєгубов.

Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 7 загиблих і 3 постраждалих.

Теги: #харків #обстріл #нафтобаза

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