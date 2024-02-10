Окупанти обстріляли с.Велетенське Херсонської області, загинула жінка, поранені двоє людей - ОВА

У суботу вранці російські окупанти обстріляли с. Велетенське Херсонської області, внаслідок чого загинула 52-річна жінка, її батьки - 77-річний чоловік і його 72-річна дружина - дістали поранень, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Зранку окупанти вдарили по селу Велетенське Херсонського району. Під удар потрапив житловий будинок, у якому проживала ціла родина. Батьки дістали поранень, їхня донька загинула на місці. 52-річна жінка дістала травм, не сумісних із життям. У 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію. У його 72-річної дружини - осколкові поранення. Лікарі надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", - зазначається в телеграм-каналі ОВА.