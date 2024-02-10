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10:37 10.02.2024

Унаслідок нічного обстрілу в Харкові загинула сім'я - ОВА

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Унаслідок пожежі, що виникла після ворожого обстрілу, в одному з приватних житлових будинків Харкова загинула сім'я з 5 осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"В одному з приватних житлових будинків унаслідок пожежі загинула вся сім'я з 5 осіб: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний і семимісячний хлопчики). Займання сталося через витік пального, після чого стався витік небезпечної речовини вулицею, де розташований житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Крім цього, в іншому будинку загинули 66-річний чоловік і його 65-річна дружина.

Також поранення дістали 61-річна і 39-річна жінки та 45-річний чоловік.

"Встановлюються всі обставини. На місці працюють відповідні служби. Інформація буде оновлюватися", - зазначив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що загальна кількість постраждалих унаслідок удару БпЛА по АЗС у Харкові: 7 загиблих і 3 поранених, евакуйовано понад 50 осіб.

Теги: #жертви #харків

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