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15:48 09.02.2024

Корабель Crew Dragon із комерційними туристами приводнився в Атлантиці - SpaceX

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Корабель Crew Dragon із комерційними туристами приводнився в Атлантиці - SpaceX

Багаторазовий пілотований корабель Crew Dragon із чотирма космічними туристами на борту після завершення перебування на Міжнародній космічній станції (МКС) у п'ятницю успішно приводнився в Атлантиці, повідомила компанія-розробник апарату SpaceX.

Після сходження з орбіти спускна капсула корабля з використанням парашутної системи здійснила м'яке приводнення біля східного узбережжя Флориди поблизу міста Дейтона приблизно о 08:30 за часом Східного узбережжя США (о 15:30 кч).

У районі приводнення капсулу очікувало пошуково-рятувальне судно Shannon компанії SpaceX, яке підніме її на борт для вилучення екіпажу.

У середу Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), провівши дві доби в режимі автономного польоту.

Корабель із туристами прибув на станцію 20 січня. Повернення корабля на Землю відкладали тричі через негоду в районі приводнення. У результаті екіпаж пробув на станції на чотири дні більше запланованого двотижневого терміну.

До складу екіпажу корабля, що виконує політ за програмою компанії Axiom у межах угоди зі SpaceX, входять колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, який виконує обов'язки командира, пілот італієць Вальтер Вілладеї та фахівці місії швед Маркус Вандт і Альпер Гезеравчі, який став першим астронавтом в історії Туреччини.

У межах нинішньої третьої місії Axiom (Ax-3) туристи працювали разом із чинним екіпажем станції. Вони самостійно провели на її борту 56 наукових експериментів.

Екіпаж загалом везе із собою на Землю майже 230 кг матеріалів за результатами проведених на станції різних наукових досліджень.

Перша місія комерційних астронавтів Ax-1 відбулася у квітні 2022 року. Спочатку вона була розрахована на 10 днів, проте через негоду в місці приводнення біля берегів Флориди четверо астронавтів пробули на ній на тиждень більше. Політ екіпажу другої місії Ax-2 до МКС відбувся в травні 2022 року.

Вартість польоту для кожного члена місії Axiom-1 оцінювали в $55 млн.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space в межах угоди зі SpaceX у майбутньому планується здійснювати два-три рази за рік.

Теги: #spacex #crew_dragon

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