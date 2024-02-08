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11:42 08.02.2024

Окупанти перекинули додаткові сили до Авдіївки, тривають вуличні бої - британська розвідка

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Окупанти перекинули додаткові сили до Авдіївки, тривають вуличні бої - британська розвідка

Місто Авдіївка Донецької області залишається основним напрямком атак російських окупантів на всій лінії фронту, повідомляють у звіті британської розвідки, оприлюдненому в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер.

"Росія продовжує атакувати південно-східні околиці міста, при цьому мають місце вуличні бої. За останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на авдіївський сектор, посиливши тиск на українські позиції навколо міста. Україна продовжує проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання", - ідеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що за останні чотири тижні окупанти випустили по українських позиціях в Авдіївці приблизно 600 керованих боєприпасів із тактичної авіації. При цьому 5 лютого кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами зросла до 50 за день, тоді як за останні два тижні їх було біля 30 щодня. "Однак російські винищувачі змушені запускати боєприпаси з далекої відстані, знижуючи їх точність через загрозу з боку української ППО, яка зберігається", - зазначено у звіті.

У британській розвідці впевнені, що окупанти майже напевно продовжать наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію. 

Теги: #авдіївка #британська_розвідка

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