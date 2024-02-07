ДАРТ: Створення туристичних кластерів і розробка карти маршрутів пам'яті - пріоритети на 2024 рік

Пріоритетними напрямами Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ) 2024 року стануть створення туристичних кластерів, розробка карти маршрутів пам'яті та міжнародне співробітництво, повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів під час щорічного Публічного звіту в середу.

За словами голови ДАРТ, одне з головних завдань агентства - допомогти місцевим громадам по всій країні знайти свій власний, унікальний шлях туристичного розвитку.

"Ми працюємо над тим, щоб громади зрозуміли, що для розвитку туристичного потенціалу вони вже мають усе необхідне: неймовірну природу, історичну та культурну спадщину, гастрономічних фахівців. Потрібно лише все це правильно "упакувати", і вони не лише зароблятимуть на тому, що лежить у них просто під ногами, а зможуть побудувати інфраструктуру та покращити сервіси", - зазначила Олеськів.

ГАРТ також планує продовжити роботу над створенням карти маршрутів пам'ятних місць, символів боротьби України за незалежність.

"Усе, що має залишитися в нашій пам'яті, ми називаємо словом "меморіалізація" і працюємо над увічненням місць, де відбулися ці пам'ятні події. Наша головна мета - зібрати точні дані та створити нову карту локацій, які стануть форпостами національної пам'яті. У майбутньому в ці місця приїжджатимуть багато українців та іноземців", - наголосила голова агентства.

Як і в попередні роки, зусилля відомства зосереджені й на міжнародному співробітництві, а саме на налагодженні тісних і надійних стосунків із дружніми державами. Завдяки активній роботі агентства Україна вперше в історії очолила Європейську Комісію ООН Туризм, яка відкрила нові можливості для обміну досвідом, дає змогу залучати більше інвестицій та створювати спільні проєкти, спрямовані на відновлення та реконструкцію зруйнованої або пошкодженої внаслідок війни туристичної інфраструктури.

"Зараз ми закладаємо міцний фундамент для подальшого міжнародного маркетингу України як туристичної дестинації. Адже саме ці партнерства дадуть нам змогу в майбутньому не лише відновити галузь туризму, а й максимально ефективно її реформувати", - наголосила Олеськів.

Як повідомлялося, Україна на 69-му засіданні Європейської комісії СОТ ООН як країна-очільниця європейського сектору представила програму туристичного розвитку регіону на 2024-2025 роки.