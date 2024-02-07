Зеленський обговорив із депутатами та спікером болгарського парламенту оборонну співпрацю та Формулу миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Народних зборів Болгарії Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом солідарності на чолі делегації болгарських парламентарів.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій двосторонній співпраці в оборонній сфері, практичному внеску Болгарії в реалізацію Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Вдячні за вашу політичну підтримку на всіх рівнях: нашого руху до Європейського Союзу й НАТО, а також українських ініціатив в ООН. І, звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу. Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашому боці, на боці правди", - зазначив Зеленський.