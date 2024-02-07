Події

17:10 07.02.2024

Зеленський обговорив із депутатами та спікером болгарського парламенту оборонну співпрацю та Формулу миру

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Зеленський обговорив із депутатами та спікером болгарського парламенту оборонну співпрацю та Формулу миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Народних зборів Болгарії Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом солідарності на чолі делегації болгарських парламентарів.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій двосторонній співпраці в оборонній сфері, практичному внеску Болгарії в реалізацію Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Вдячні за вашу політичну підтримку на всіх рівнях: нашого руху до Європейського Союзу й НАТО, а також українських ініціатив в ООН. І, звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу. Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашому боці, на боці правди", - зазначив Зеленський.

Теги: #болгарія #зеленський

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